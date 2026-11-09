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09.11.2026 12:29:00

DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Mittag im Aufwind

DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Mittag im Aufwind

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) gehört am Montagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 58,50 EUR.

DHL Group
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Die Aktionäre schickten das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 12:28 Uhr 0,8 Prozent auf 58,50 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem DAX 40, der bei 26'076 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 58,58 EUR. Bei 57,92 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 208'751 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien umgesetzt.

Bei 61,30 EUR erreichte der Titel am 05.11.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,79 Prozent hinzugewinnen. Am 19.11.2025 gab der Anteilsschein bis auf 41,86 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 28,44 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem DHL Group (ex Deutsche Post) seine Aktionäre 2025 mit 1,90 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,00 EUR je Aktie ausschütten. Die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte DHL Group (ex Deutsche Post) am 05.11.2026. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,82 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,75 EUR je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat DHL Group (ex Deutsche Post) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,57 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 22.66 Mrd. EUR im Vergleich zu 20.13 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Am 05.03.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von DHL Group (ex Deutsche Post) veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 09.03.2028.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 3,62 EUR je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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