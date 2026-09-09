DHL Group Aktie 1124244 / DE0005552004
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09.09.2026 09:29:00
DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Vormittag mit Einbussen
Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 54,86 EUR ab.
Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:28 Uhr 0,5 Prozent im Minus bei 54,86 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der derzeit bei 25'884 Punkten notiert. Die höchsten Verluste verbuchte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bis auf 54,70 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 54,80 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 43'792 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien umgesetzt.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 58,30 EUR. Dieser Kurs wurde am 03.08.2026 erreicht. Der derzeitige Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie liegt somit 5,90 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.09.2025 bei 36,99 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie 32,57 Prozent sinken.
Im Jahr 2025 erhielten DHL Group (ex Deutsche Post)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,90 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,99 EUR. Am 05.08.2026 hat DHL Group (ex Deutsche Post) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,91 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte DHL Group (ex Deutsche Post) ein EPS von 0,72 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 12,82 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 19.83 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 22.37 Mrd. EUR ausgewiesen.
Am 05.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von DHL Group (ex Deutsche Post) rechnen Experten am 28.10.2027.
Experten gehen davon aus, dass DHL Group (ex Deutsche Post) im Jahr 2026 3,51 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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