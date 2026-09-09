DHL Group Aktie 1124244 / DE0005552004
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09.09.2026 12:29:00
DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Mittag mit Verlusten
Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,6 Prozent auf 54,24 EUR.
Um 12:28 Uhr ging es für die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,6 Prozent auf 54,24 EUR. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im DAX 40, der im Moment bei 25'669 Punkten realisiert. In der Spitze büsste die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bis auf 54,24 EUR ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 54,80 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 145'837 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.08.2026 bei 58,30 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 7,49 Prozent über dem aktuellen Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie. Bei 36,99 EUR fiel das Papier am 23.09.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 31,80 Prozent unter dem aktuellen Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,99 EUR. Im Vorjahr erhielten DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktionäre 1,90 EUR je Wertpapier. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte DHL Group (ex Deutsche Post) am 05.08.2026 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,91 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,72 EUR je Aktie generiert. DHL Group (ex Deutsche Post) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 22.37 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 12,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 19.83 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 05.11.2026 erwartet. Die Veröffentlichung der DHL Group (ex Deutsche Post)-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 28.10.2027.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,51 EUR je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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