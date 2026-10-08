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DHL Group Aktie 1124244 / DE0005552004

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08.10.2026 09:29:00

DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Vormittag im Minusbereich

DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Vormittag im Minusbereich

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,9 Prozent auf 55,04 EUR.

DHL Group
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Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie wies um 09:28 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 55,04 EUR abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der aktuell bei 24'858 Punkten steht. Das Tagestief markierte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bei 54,88 EUR. Bei 55,22 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via XETRA 51'152 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 22.09.2026 auf bis zu 58,90 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie derzeit noch 7,01 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 11.10.2025 bei 38,37 EUR. Derzeit notiert die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie damit 43,45 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 1,90 EUR an DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,00 EUR. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte DHL Group (ex Deutsche Post) am 05.08.2026. In Sachen EPS wurden 0,91 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte DHL Group (ex Deutsche Post) 0,72 EUR je Aktie eingenommen. DHL Group (ex Deutsche Post) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 22.37 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 12,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 19.83 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 05.11.2026 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 28.10.2027.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 3,57 EUR je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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05.10.26 DHL Group Market-Perform Bernstein Research
30.09.26 DHL Group Hold Jefferies & Company Inc.
28.09.26 DHL Group Neutral UBS AG
25.09.26 DHL Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
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