DHL Group Aktie 1124244 / DE0005552004
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07.10.2026 09:29:00
DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Vormittag mit Kursabschlägen
Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,9 Prozent auf 55,66 EUR.
Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:28 Uhr um 0,9 Prozent auf 55,66 EUR ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im DAX 40, der zurzeit bei 25'238 Punkten liegt. Im Tief verlor die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bis auf 55,60 EUR. Bei 55,80 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 29'287 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien.
Am 22.09.2026 erreichte der Anteilsschein mit 58,90 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie 5,82 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 38,37 EUR. Dieser Wert wurde am 11.10.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie derzeit noch 31,06 Prozent Luft nach unten.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 1,90 EUR an DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,00 EUR. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte DHL Group (ex Deutsche Post) am 05.08.2026. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,91 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,72 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 22.37 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 12,82 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 19.83 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.
DHL Group (ex Deutsche Post) dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 05.11.2026 präsentieren. Die Veröffentlichung der DHL Group (ex Deutsche Post)-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 28.10.2027.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 3,56 EUR je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
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