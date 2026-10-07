DHL Group Aktie 1124244 / DE0005552004
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07.10.2026 16:29:00
DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) wird am Mittwochnachmittag ausgebremst
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,3 Prozent auf 55,44 EUR.
Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,3 Prozent auf 55,44 EUR abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der bislang bei 25'054 Punkten steht. Zwischenzeitlich weitete die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 55,34 EUR aus. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 55,80 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 292'174 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien den Besitzer.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 58,90 EUR. Dieser Kurs wurde am 22.09.2026 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 6,24 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 38,37 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (11.10.2025). Mit einem Kursverlust von 30,79 Prozent würde die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Die Dividendenausschüttung für DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktionäre betrug im Jahr 2025 1,90 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,00 EUR belaufen. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte DHL Group (ex Deutsche Post) am 05.08.2026. Das EPS belief sich auf 0,91 EUR gegenüber 0,72 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 22.37 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 12,82 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 19.83 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.
Am 05.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 28.10.2027.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie in Höhe von 3,56 EUR im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
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