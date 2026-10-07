DHL Group Aktie 1124244 / DE0005552004
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07.10.2026 12:29:00
DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Mittwochmittag mit Kursabschlägen
Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,8 Prozent auf 55,72 EUR.
Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie musste um 12:28 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,8 Prozent auf 55,72 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im DAX 40, der zurzeit bei 25'153 Punkten liegt. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie sank bis auf 55,56 EUR. Bei 55,80 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 149'721 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien den Besitzer.
Am 22.09.2026 markierte das Papier bei 58,90 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie mit einem Kursplus von 5,71 Prozent wieder erreichen. Am 11.10.2025 gab der Anteilsschein bis auf 38,37 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 31,14 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 1,90 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,00 EUR belaufen. Am 05.08.2026 äusserte sich DHL Group (ex Deutsche Post) zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,91 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,72 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat DHL Group (ex Deutsche Post) im vergangenen Quartal 22.37 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 12,82 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte DHL Group (ex Deutsche Post) 19.83 Mrd. EUR umsetzen können.
DHL Group (ex Deutsche Post) dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 05.11.2026 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von DHL Group (ex Deutsche Post) rechnen Experten am 28.10.2027.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 3,56 EUR je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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