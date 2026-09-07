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DHL Group Aktie 1124244 / DE0005552004

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07.09.2026 09:29:00

DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Montagvormittag nahe Vortagesniveau

DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Montagvormittag nahe Vortagesniveau

Ohne grosse Bewegung zeigt sich am Montagvormittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Anleger zeigten sich zuletzt bei der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 54,92 EUR.

DHL Group
51.79 CHF 0.50%
Kaufen Verkaufen

Mit einem Kurs von 54,92 EUR zeigte sich die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie im XETRA-Handel um 09:28 Uhr kaum verändert. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im DAX 40, der im Moment bei 26'035 Punkten tendiert. Kurzfristig markierte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bei 55,06 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Die grössten Abgaben verzeichnete die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bis auf 54,80 EUR. Bei 54,80 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 30'063 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien den Besitzer.

Am 03.08.2026 markierte das Papier bei 58,30 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 6,15 Prozent. Am 23.09.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 36,99 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 32,65 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 1,90 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,99 EUR belaufen. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte DHL Group (ex Deutsche Post) am 05.08.2026 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,91 EUR. Im Vorjahresviertel hatte DHL Group (ex Deutsche Post) 0,72 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 12,82 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 22.37 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 19.83 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 05.11.2026 erwartet. Am 28.10.2027 wird DHL Group (ex Deutsche Post) schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem DHL Group (ex Deutsche Post)-Gewinn in Höhe von 3,51 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Markus Mainka / Shutterstock.com
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04.09.26 DHL Group Hold Jefferies & Company Inc.
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02.09.26 DHL Group Kaufen DZ BANK
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18.08.26 DHL Group Hold Jefferies & Company Inc.
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Typ Stop-Loss Hebel Symbol
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Short 15’282.34 13.84 S7BCRU
Short 15’844.45 8.94 SQRBDU
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Long 13’799.85 19.58 SEBAGU
Long 13’490.76 13.84 SGBWIU
Long 12’913.37 8.94 SI7B8U
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