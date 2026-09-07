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DHL Group Aktie 1124244 / DE0005552004

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07.09.2026 16:29:00

DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) macht am Montagnachmittag Boden gut

DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) macht am Montagnachmittag Boden gut

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Zuletzt stieg die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 55,14 EUR.

DHL Group
51.62 CHF 0.15%
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Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 55,14 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im DAX 40, der im Moment bei 25'984 Punkten tendiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bisher bei 55,28 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 54,80 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 654'090 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 58,30 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.08.2026). Der aktuelle Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ist somit 5,73 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 23.09.2025 Kursverluste bis auf 36,99 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 32,92 Prozent unter dem aktuellen Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie.

DHL Group (ex Deutsche Post)-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 1,90 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,99 EUR aus. Am 05.08.2026 lud DHL Group (ex Deutsche Post) zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,91 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,72 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 22.37 Mrd. EUR – ein Plus von 12,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem DHL Group (ex Deutsche Post) 19.83 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 05.11.2026 erwartet. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von DHL Group (ex Deutsche Post) rechnen Experten am 28.10.2027.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie in Höhe von 3,51 EUR im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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Typ Stop-Loss Hebel Symbol
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Short 15’191.52 13.84 SLBZ3U
Short 15’762.72 8.94 STBNIU
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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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