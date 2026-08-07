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07.08.2026 12:29:00

DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: Anleger schicken DHL Group (ex Deutsche Post) am Mittag ins Minus

DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: Anleger schicken DHL Group (ex Deutsche Post) am Mittag ins Minus

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 54,98 EUR.

DHL Group
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Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie gab im XETRA-Handel um 12:28 Uhr um 0,6 Prozent auf 54,98 EUR nach. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der aktuell bei 26'337 Punkten steht. Zwischenzeitlich weitete die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 54,70 EUR aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 55,78 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 243'280 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 58,30 EUR. Dieser Kurs wurde am 03.08.2026 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 6,04 Prozent über dem aktuellen Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 36,99 EUR. Dieser Wert wurde am 23.09.2025 erreicht. Der aktuelle Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ist somit 32,72 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 1,90 EUR an DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,00 EUR. Am 05.08.2026 hat DHL Group (ex Deutsche Post) die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,91 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte DHL Group (ex Deutsche Post) 0,72 EUR je Aktie verdient. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 12,82 Prozent auf 22.37 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 19.83 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) am 05.11.2026 präsentieren. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte DHL Group (ex Deutsche Post) möglicherweise am 28.10.2027 präsentieren.

Experten taxieren den DHL Group (ex Deutsche Post)-Gewinn für das Jahr 2026 auf 3,47 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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