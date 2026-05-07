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07.05.2026 12:29:00

DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Donnerstagmittag fester

DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Donnerstagmittag fester

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 47,19 EUR zu.

DHL Group
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Im XETRA-Handel gewannen die DHL Group (ex Deutsche Post)-Papiere um 12:28 Uhr 0,8 Prozent. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im DAX 40, der zurzeit bei 24'854 Punkten liegt. Bei 47,55 EUR markierte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 47,04 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 361'810 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 12.02.2026 bei 51,72 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 9,60 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.05.2025 bei 36,68 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 22,27 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem DHL Group (ex Deutsche Post) seine Aktionäre 2025 mit 1,90 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,95 EUR je Aktie ausschütten. Am 30.04.2026 hat DHL Group (ex Deutsche Post) die Kennzahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,73 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,63 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um -1,87 Prozent zurück. Hier wurden 20.42 Mrd. EUR gegenüber 20.81 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

DHL Group (ex Deutsche Post) wird die nächste Bilanz für Q2 2026 voraussichtlich am 05.08.2026 vorlegen. Einen Blick in die Q2 2027-Bilanz können DHL Group (ex Deutsche Post)-Anleger Experten zufolge am 04.08.2027 werfen.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,30 EUR je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Markus Mainka / Shutterstock.com
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