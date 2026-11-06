DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Freitagvormittag mit Verlusten

Der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:28 Uhr verlor das Papier 3,9 Prozent auf 58,00 EUR. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im DAX 40, der im Moment bei 25'893 Punkten realisiert. Die Abwärtsbewegung der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ging bis auf 57,92 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 58,88 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 171'923 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien.

Am 05.11.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 61,30 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 5,69 Prozent über dem aktuellen Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie. Bei 40,98 EUR fiel das Papier am 06.11.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie mit einem Verlust von 29,34 Prozent wieder erreichen.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 1,90 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,01 EUR. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte DHL Group (ex Deutsche Post) am 05.08.2026 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,91 EUR gegenüber 0,72 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 22.37 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 12,82 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 19.83 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 05.03.2027 terminiert. Die Veröffentlichung der DHL Group (ex Deutsche Post)-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 09.03.2028.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,62 EUR je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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