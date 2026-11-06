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06.11.2026 16:29:00
DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) tendiert am Nachmittag südwärts
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 4,6 Prozent auf 57,60 EUR nach.
Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie notierte um 16:28 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 4,6 Prozent auf 57,60 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der derzeit bei 25'743 Punkten notiert. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie sank bis auf 57,10 EUR. Bei 58,88 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 993'590 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien gehandelt.
Am 05.11.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 61,30 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 6,42 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 06.11.2025 (40,98 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 28,85 Prozent.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 1,90 EUR an DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,01 EUR. DHL Group (ex Deutsche Post) veröffentlichte am 05.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,91 EUR, nach 0,72 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 12,82 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 22.37 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 19.83 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) am 05.03.2027 vorlegen. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können DHL Group (ex Deutsche Post)-Anleger Experten zufolge am 09.03.2028 werfen.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 3,62 EUR je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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