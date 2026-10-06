DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) zieht am Dienstagnachmittag an

Um 16:28 Uhr ging es für das DHL Group (ex Deutsche Post)-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 56,08 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im DAX 40, der derzeit bei 25'453 Punkten notiert. In der Spitze legte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bis auf 56,84 EUR zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 56,52 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 330'618 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien.

Am 22.09.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 58,90 EUR. Derzeit notiert die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie damit 4,79 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 11.10.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 38,37 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie 46,16 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 1,90 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,00 EUR belaufen. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte DHL Group (ex Deutsche Post) am 05.08.2026. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,91 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,72 EUR je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 12,82 Prozent auf 22.37 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 19.83 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.11.2026 erfolgen. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von DHL Group (ex Deutsche Post) rechnen Experten am 28.10.2027.

Experten gehen davon aus, dass DHL Group (ex Deutsche Post) im Jahr 2026 3,56 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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