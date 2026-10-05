DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) wird am Montagmittag ausgebremst

Die Aktionäre schickten das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 12:28 Uhr 0,5 Prozent auf 56,42 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der bislang bei 25'209 Punkten steht. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie sank bis auf 56,22 EUR. Bei 56,64 EUR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie belief sich zuletzt auf 185'960 Aktien.

Am 22.09.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 58,90 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 4,40 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 38,37 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (11.10.2025). Mit einem Abschlag von mindestens 31,99 Prozent könnte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2025 erhielten DHL Group (ex Deutsche Post)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,90 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,00 EUR. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte DHL Group (ex Deutsche Post) am 05.08.2026 vor. In Sachen EPS wurden 0,91 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte DHL Group (ex Deutsche Post) 0,72 EUR je Aktie eingenommen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat DHL Group (ex Deutsche Post) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,82 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 22.37 Mrd. EUR im Vergleich zu 19.83 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) am 05.11.2026 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 28.10.2027 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 3,56 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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