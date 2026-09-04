DHL Group Aktie 1124244 / DE0005552004
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04.09.2026 16:29:00
DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Freitagnachmittag mit roten Vorzeichen
Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 54,86 EUR abwärts.
Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 54,86 EUR abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im DAX 40, der zurzeit bei 26'111 Punkten liegt. Die grössten Abgaben verzeichnete die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bis auf 54,48 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 54,92 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 478'958 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.08.2026 bei 58,30 EUR. Der aktuelle Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ist somit 6,27 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.09.2025 bei 36,99 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 32,57 Prozent unter dem aktuellen Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,99 EUR. Im Vorjahr hatte DHL Group (ex Deutsche Post) 1,90 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. DHL Group (ex Deutsche Post) liess sich am 05.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,91 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,72 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 22.37 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 12,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 19.83 Mrd. EUR in den Büchern standen.
Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 05.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 28.10.2027 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass DHL Group (ex Deutsche Post) ein EPS in Höhe von 3,50 EUR in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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16:29
|DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Freitagnachmittag mit roten Vorzeichen (finanzen.ch)
|
12:29
|DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Mittag Verlust reich (finanzen.ch)
|
12:26
|Gewinne in Europa: Euro STOXX 50 am Freitagmittag in Grün (finanzen.ch)
|
12:26
|Gute Stimmung in Frankfurt: So entwickelt sich der LUS-DAX mittags (finanzen.ch)
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12:26
|Börse Frankfurt in Grün: DAX klettert am Mittag (finanzen.ch)
|
09:29
|DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Vormittag mit Abschlägen (finanzen.ch)
|
09:28
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 legt zum Start des Freitagshandels den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)
|11:50
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.09.26
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|02.09.26
|DHL Group Kaufen
|DZ BANK
|24.08.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|18.08.26
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:50
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.09.26
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|02.09.26
|DHL Group Kaufen
|DZ BANK
|24.08.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|18.08.26
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.09.26
|DHL Group Kaufen
|DZ BANK
|06.08.26
|DHL Group Overweight
|Barclays Capital
|06.08.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|DHL Group Kaufen
|DZ BANK
|05.08.26
|DHL Group Buy
|Deutsche Bank AG
|11.11.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|06.11.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|13.10.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|22.09.25
|DHL Group Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|05.08.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|11:50
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.09.26
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|24.08.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|18.08.26
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.26
|DHL Group Neutral
|UBS AG
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