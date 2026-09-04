DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Mittag Verlust reich

Die Aktie verlor um 12:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,1 Prozent auf 54,60 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im DAX 40, der zurzeit bei 26'040 Punkten liegt. Die höchsten Verluste verbuchte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bis auf 54,52 EUR. Bei 54,92 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 251'210 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien.

Am 03.08.2026 markierte das Papier bei 58,30 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie damit 6,35 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 23.09.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 36,99 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 32,25 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2025 1,90 EUR an DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,99 EUR aus. DHL Group (ex Deutsche Post) gewährte am 05.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,91 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,72 EUR je Aktie generiert. DHL Group (ex Deutsche Post) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 22.37 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 12,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 19.83 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) am 05.11.2026 präsentieren. Schätzungsweise am 28.10.2027 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

In der DHL Group (ex Deutsche Post)-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 3,50 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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