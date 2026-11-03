DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Dienstagvormittag mit Kurseinbussen

Die Aktie verlor um 09:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 58,86 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der derzeit bei 25'760 Punkten notiert. Die Abwärtsbewegung der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ging bis auf 58,64 EUR. Bei 58,78 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 31'427 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien gehandelt.

Am 02.11.2026 erreichte der Anteilsschein mit 59,40 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,92 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 04.11.2025 bei 38,76 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 34,15 Prozent.

Im Jahr 2025 erhielten DHL Group (ex Deutsche Post)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,90 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,01 EUR. Am 05.08.2026 äusserte sich DHL Group (ex Deutsche Post) zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,91 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,72 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 12,82 Prozent auf 22.37 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 19.83 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) am 05.11.2026 vorlegen. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von DHL Group (ex Deutsche Post) rechnen Experten am 09.03.2028.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 3,62 EUR je Aktie in den DHL Group (ex Deutsche Post)-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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