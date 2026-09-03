DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: Investoren trennen sich am Donnerstagvormittag vermehrt von DHL Group (ex Deutsche Post)

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie notierte um 09:28 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 54,58 EUR. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im DAX 40, der im Moment bei 25'871 Punkten realisiert. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 54,58 EUR ab. Den Handelstag beging das Papier bei 54,78 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 48'202 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.08.2026 bei 58,30 EUR. Gewinne von 6,82 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 23.09.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 36,99 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 32,23 Prozent könnte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 1,90 EUR an DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,99 EUR. DHL Group (ex Deutsche Post) gewährte am 05.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,91 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,72 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 12,82 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 22.37 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 19.83 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Voraussichtlich am 05.11.2026 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 28.10.2027 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 3,50 EUR je Aktie in den DHL Group (ex Deutsche Post)-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie

Kaufen-Analyse: DZ BANK bewertet DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie

DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie erhält von UBS AG Bewertung: Neutral

DHL-Aktie tiefer: Konzern schliesst Neuausrichtung ab - Übernahme stärkt Südamerika-Geschäft