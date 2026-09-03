DHL Group Aktie 1124244 / DE0005552004
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03.09.2026 16:29:00
DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) tendiert am Nachmittag nahe Vortagesschluss
Ohne grosse Bewegung zeigt sich am Donnerstagnachmittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Bei der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie liess sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 54,92 EUR.
Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 16:28 Uhr bei 54,92 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im DAX 40, der bislang bei 25'931 Punkten steht. In der Spitze legte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bis auf 55,02 EUR zu. Die höchsten Verluste verbuchte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bis auf 54,06 EUR. Bei 54,78 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten 638'934 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien den Besitzer.
Am 03.08.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 58,30 EUR an. Derzeit notiert die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie damit 5,80 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 23.09.2025 Kursverluste bis auf 36,99 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie mit einem Verlust von 32,65 Prozent wieder erreichen.
Für DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,90 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,99 EUR ausgeschüttet werden. Am 05.08.2026 legte DHL Group (ex Deutsche Post) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,91 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,72 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat DHL Group (ex Deutsche Post) mit einem Umsatz von insgesamt 22.37 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 19.83 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 12,82 Prozent gesteigert.
Am 05.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. DHL Group (ex Deutsche Post) dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 28.10.2027 präsentieren.
Von Analysten wird erwartet, dass DHL Group (ex Deutsche Post) im Jahr 2026 3,50 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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