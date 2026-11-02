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02.11.2026 16:29:00
DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Montagnachmittag stärker
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von DHL Group (ex Deutsche Post). Das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 59,08 EUR.
Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 0,7 Prozent auf 59,08 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im DAX 40, der im Moment bei 26'006 Punkten tendiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bisher bei 59,40 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 58,56 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 351'996 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien umgesetzt.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 59,40 EUR. Dieser Kurs wurde am 02.11.2026 erreicht. 0,54 Prozent Plus fehlen der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 04.11.2025 bei 38,76 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 34,39 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,01 EUR. Im Vorjahr erhielten DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktionäre 1,90 EUR je Wertpapier. Am 05.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,91 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,72 EUR erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat DHL Group (ex Deutsche Post) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,82 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 22.37 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 19.83 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 05.11.2026 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 09.03.2028.
Experten gehen davon aus, dass DHL Group (ex Deutsche Post) im Jahr 2026 3,62 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
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