DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Mittag gesucht

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 12:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 59,08 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im DAX 40, der aktuell bei 25'891 Punkten steht. Das bisherige Tageshoch markierte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bei 59,40 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 58,56 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 201'870 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien.

Bei einem Wert von 59,40 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (02.11.2026). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,54 Prozent über dem aktuellen Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie. Bei 38,76 EUR erreichte der Anteilsschein am 04.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie liegt somit 52,43 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

DHL Group (ex Deutsche Post)-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 1,90 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,01 EUR aus. Am 05.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,91 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte DHL Group (ex Deutsche Post) ein EPS von 0,72 EUR je Aktie vermeldet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 12,82 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 22.37 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 19.83 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) am 05.11.2026 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 09.03.2028.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass DHL Group (ex Deutsche Post) ein EPS in Höhe von 3,62 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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