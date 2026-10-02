DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: Anleger greifen bei DHL Group (ex Deutsche Post) am Freitagvormittag zu

Das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) legte um 09:28 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 56,02 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im DAX 40, der derzeit bei 25'036 Punkten notiert. Das bisherige Tageshoch markierte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bei 56,28 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 56,28 EUR. Bisher wurden heute 46'531 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (58,90 EUR) erklomm das Papier am 22.09.2026. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 5,14 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 03.10.2025 bei 37,99 EUR. Der aktuelle Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ist somit 32,18 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktionäre betrug im Jahr 2025 1,90 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,00 EUR belaufen. DHL Group (ex Deutsche Post) liess sich am 05.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,91 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,72 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 22.37 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 19.83 Mrd. EUR umgesetzt.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von DHL Group (ex Deutsche Post) wird am 05.11.2026 gerechnet. Experten kalkulieren am 28.10.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von DHL Group (ex Deutsche Post).

Experten gehen davon aus, dass DHL Group (ex Deutsche Post) im Jahr 2026 3,56 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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