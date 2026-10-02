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DHL Group Aktie 1124244 / DE0005552004

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02.10.2026 16:29:00

DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Freitagnachmittag mit Aufschlag

DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Freitagnachmittag mit Aufschlag

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,8 Prozent im Plus bei 56,76 EUR.

DHL Group
52.50 CHF 0.98%
Kaufen Verkaufen

Um 16:28 Uhr wies die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,8 Prozent auf 56,76 EUR nach oben. Damit gibt das Wertpapier dem DAX 40, der bei 25'276 Punkten notiert, etwas Rückenwind. In der Spitze legte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bis auf 56,96 EUR zu. Bei 56,28 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 509'950 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien umgesetzt.

Bei 58,90 EUR markierte der Titel am 22.09.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie somit 3,63 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 03.10.2025 bei 37,99 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 33,07 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

DHL Group (ex Deutsche Post)-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 1,90 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,00 EUR aus. Am 05.08.2026 äusserte sich DHL Group (ex Deutsche Post) zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,91 EUR. Im Vorjahresviertel hatte DHL Group (ex Deutsche Post) 0,72 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite standen 22.37 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 19.83 Mrd. EUR umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) am 05.11.2026 präsentieren. Schätzungsweise am 28.10.2027 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie in Höhe von 3,56 EUR im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Markus Mainka / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf

Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.

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