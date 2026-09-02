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DHL Group Aktie 1124244 / DE0005552004

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02.09.2026 09:29:00

DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) verliert am Vormittag

DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) verliert am Vormittag

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 55,16 EUR.

DHL Group
51.75 CHF -0.87%
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Um 09:28 Uhr rutschte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 55,16 EUR ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der derzeit bei 25'914 Punkten notiert. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 54,94 EUR ab. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 55,02 EUR. Der Tagesumsatz der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie belief sich zuletzt auf 87'098 Aktien.

Am 03.08.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 58,30 EUR. 5,69 Prozent Plus fehlen der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 23.09.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 36,99 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 32,94 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,99 EUR. Im Vorjahr hatte DHL Group (ex Deutsche Post) 1,90 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte DHL Group (ex Deutsche Post) am 05.08.2026 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,91 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,72 EUR erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat DHL Group (ex Deutsche Post) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,82 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 22.37 Mrd. EUR im Vergleich zu 19.83 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) am 05.11.2026 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 28.10.2027.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,50 EUR je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Oliver-Marc Steffen / Shutterstock.com
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