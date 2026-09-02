DHL Group Aktie 1124244 / DE0005552004
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02.09.2026 16:29:00
DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) tendiert am Mittwochnachmittag südwärts
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Die Aktionäre schickten das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,4 Prozent auf 54,78 EUR.
Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 16:28 Uhr 1,4 Prozent im Minus bei 54,78 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der aktuell bei 25'879 Punkten steht. Das Tagestief markierte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bei 54,52 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 55,02 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien beläuft sich auf 636'294 Stück.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (58,30 EUR) erklomm das Papier am 03.08.2026. Der aktuelle Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ist somit 6,43 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 36,99 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie mit einem Verlust von 32,48 Prozent wieder erreichen.
Nachdem im Jahr 2025 1,90 EUR an DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,99 EUR aus. DHL Group (ex Deutsche Post) liess sich am 05.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 0,91 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte DHL Group (ex Deutsche Post) 0,72 EUR je Aktie eingenommen. Im abgelaufenen Quartal hat DHL Group (ex Deutsche Post) 22.37 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 12,82 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 19.83 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.
DHL Group (ex Deutsche Post) dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 05.11.2026 präsentieren. Experten kalkulieren am 28.10.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von DHL Group (ex Deutsche Post).
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 3,50 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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|02.09.26
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|02.09.26
|DHL Group Kaufen
|DZ BANK
|24.08.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|18.08.26
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.26
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|02.09.26
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|02.09.26
|DHL Group Kaufen
|DZ BANK
|24.08.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|18.08.26
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.26
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|02.09.26
|DHL Group Kaufen
|DZ BANK
|06.08.26
|DHL Group Overweight
|Barclays Capital
|06.08.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|DHL Group Kaufen
|DZ BANK
|05.08.26
|DHL Group Buy
|Deutsche Bank AG
|11.11.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|06.11.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|13.10.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|22.09.25
|DHL Group Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|05.08.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|02.09.26
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|24.08.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|18.08.26
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.26
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|07.08.26
|DHL Group Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
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