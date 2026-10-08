DHL Group Aktie 10801506 / US25157Y2028
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08.10.2026 09:05:00
DHL-Aktie: Konzern baut Präsenz in Mittel- und Osteuropa mit hohen Investitionen aus
DHL Group will bis 2030 mehr als 400 Millionen Euro in Mittel- und Osteuropa investieren.
Im Rahmen der Strategie 2030 habe DHL Group Polen, Tschechien, Ungarn und Rumänien als Märkte identifiziert, die von starken "geografischen Rückenwinden" profitieren. Gründe seien die wachsende Bedeutung in den europäischen Fertigungs-, Handels- und Distributionsnetzwerken sowie der längerfristige Trend zum sogenannten Nearshoring durch ausländische Unternehmen, die eine grössere Nähe zum europäischen Konsumentenmarkt anstreben.
Das Investitionsprogramm erstreckt sich laut Mitteilung über mehrere DHL-Unternehmensbereiche und unterstützt den Ausbau von Kapazitäten in der Kontraktlogistik, Lagerinfrastruktur, B2B-Transportnetzwerken, Supply-Chain-Control-Tower-Lösungen, internationalen Expressdiensten und Frachtkapazitäten.
"Mittel- und Osteuropa gewinnt für globale Handelsströme und Lieferkettennetzwerke zunehmend an Bedeutung. Insbesondere Polen entwickelt sich zu einem der dynamischsten Logistik- und Produktionsstandorte Europas", sagte John Pearson, CEO von DHL Express.
DJG/uxd/cbr
Dow Jones Newswires
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