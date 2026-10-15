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Neue Konkurrenz 15.10.2026 20:43:00

DHL-Aktie: Konkurrenten der Deutschen Post ziehen auf dem Briefmarkt an einem Strang

DHL-Aktie: Konkurrenten der Deutschen Post ziehen auf dem Briefmarkt an einem Strang

Sechs regionale Briefdienstleister bündeln ihr Geschäft in einem neuen Gemeinschaftsunternehmen und wollen bundesweite Grosskunden gemeinsam bedienen.

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Die Deutsche Post bekommt auf dem Briefmarkt etwas Gegenwind. Sechs ihrer Konkurrenten gaben bekannt, dass sie ein Gemeinschaftsunternehmen gegründet haben und darin die Betreuung bundesweiter Grosskunden bündeln. Bislang hat der Marktführer beim Briefgeschäft in Deutschland laut Bundesnetzagentur einen Umsatzanteil von 87 Prozent, der Rest entfällt auf regionale Wettbewerber wie die Citipost in Hannover und die Südwest-Mail Brief + Service in Ulm.

Regionale Briefdienste bündeln Kräfte

Viele dieser Wettbewerber gehören zu Verlagen, die ihren Zeitungszustellern auch Briefe mitgeben. Da die Nachfrage etwa nach Briefen im Digitalzeitalter sinkt, geraten solche Unternehmen unter Druck. Die gesamte Postbranche ist im Strukturwandel, angesichts sinkender Mengen steigt der Kostendruck. In dem neuen Gemeinschaftsunternehmen sollen Firmenkunden - etwa Banken, Versicherungen und Behörden - künftig einen Ansprechpartner und Zugang zu einem gemeinsamen Netz erhalten.

Das Gemeinschaftsunternehmen heisst Deutschlandversand GmbH & Co. KG mit Sitz in Hannover. Seine Gesellschafter sind zu jeweils gleichen Teilen Citipost und Südwest-Mail sowie der Schwäbische Verlag (Ravensburg), Postholding Süd (Sindelfingen), Marketing Service Magdeburg und die Pin AG (Berlin).

Insolvente Firma dvs geht an Post-Konkurrenten

Das neue, zum Oktober gegründete Gemeinschaftsunternehmen übernimmt den insolventen Briefdienstleister dvs aus Ratingen und die in NRW tätige Zustellgesellschaft Xendis. Bislang tauschen die regional tätigen Post-Konkurrenten ihre Briefmengen untereinander über zwei verschiedene Systeme aus, künftig gibt es nur noch ein Zustell-Netzwerk unter einem Dach - das soll einen Effizienzgewinn bringen.

"Das ist ein historischer Schritt für den deutschen Briefmarkt", sagte der Geschäftsführer der neuen Deutschlandversand-Firma, Jörg Kosel. "Alternative Briefdienste gibt es seit der Öffnung des Briefmarktes, aber im nationalen Geschäft arbeiteten sie bisher grösstenteils nebeneinander." Das ändere sich nun. "Erfolgreich sind wir, wenn Kunden bundesweit über uns versenden, unsere regionalen Partner mehr Mengen bekommen und der neue Deutschlandversand für verlässliche Qualität im Briefmarkt steht."

HANNOVER (AWP)

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Bildquelle: JPstock / Shutterstock.com
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