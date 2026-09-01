Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’286 -0.8%  SPI 20’111 -0.8%  Dow 53’186 -0.7%  DAX 26’258 -1.2%  Euro 0.9394 0.0%  EStoxx50 6’420 -1.0%  Gold 4’431 -0.4%  Bitcoin 63’736 0.4%  Dollar 0.8096 0.2%  Öl 91.2 0.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Swiss Life-Aktie: Halbjahresgewinn übertrifft Erwartungen - Aktienrückkauf und Stellenabbau angekündigt
Flughafen Zürich-Aktie: Verkehrsaufkommen wächst auch im August
HUGO BOSS-Aktie: Frasers Group will Beteiligung auf über 50 Prozent erhöhen
BaFin schlägt Alarm: Diese Wissenslücken haben Krypto-Anleger
DHL-Aktie kaum verändert: Konzern schliesst Neuausrichtung ab - Übernahme stärkt Südamerika-Geschäft
Suche...
Plus500 Depot

DHL Group Aktie 10801506 / US25157Y2028

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Präsenz in Südamerika 01.09.2026 08:47:00

DHL-Aktie kaum verändert: Konzern schliesst Neuausrichtung ab - Übernahme stärkt Südamerika-Geschäft

DHL-Aktie kaum verändert: Konzern schliesst Neuausrichtung ab - Übernahme stärkt Südamerika-Geschäft

Der DAX-Konzern hat seine Neuaufstellung vollendet und firmiert nun als DHL AG. Zeitgleich stärkt der Konzern sein Südamerika-Geschäft durch eine Übernahme.

DHL Group
28.30 EUR 0.00%
Kaufen Verkaufen
Die DHL Group hat zum 1. September ihre Neuaufstellung abgeschlossen. Wie der DAX-Konzern mitteilte, ist somit aus der Deutsche-Post-Aktie eine DHL-Aktie geworden, denn die börsennotierte Muttergesellschaft firmiert nun als DHL AG und nicht mehr als Deutsche Post AG.

Das deutsche Brief- und Paketgeschäft wird dabei weiter unter dem Namen Deutsche Post AG firmieren, die nun als Tochtergesellschaft der DHL AG weiter Teil des Konzerns ist. Die DHL AG beinhaltet die strategische Steuerung, Governance und bereichsübergreifende Aufgaben für den weltweit tätigen Konzern, während das Geschäft von Post & Paket Deutschland in einer separaten Gesellschaft verantwortet wird.

Mit der neuen Konzernstruktur, die von der Hauptversammlung beschlossen worden war, will der Bonner Logistikkonzern die rechtliche Organisation stärker an seiner internationalen Aufstellung ausrichten.

DHL stärkt Südamerika-Geschäft mit Übernahme

Die DHL Group baut ihre Präsenz in Südamerika mit einem Zukauf in Uruguay aus. Wie der Konzern mitteilte, hat ihre Tochter DHL Global Forwarding das Logistikunternehmen Aero Cargas übernommen. Uruguay werde als Logistik-Drehkreuz für den regionalen und internationalen Handel immer wichtiger, so DHL. Ein Kaufpreis wurde nicht genannt.

Die DHL-Aktie zeigt sich im vorbörslichen Tradegate-Handel kaum verändert bei 55,82 Euro (+0,04%).

DOW JONES

Weitere Links:

DHL-Aktie verliert: Longi-Partnerschaft ausgebaut

Bildquelle: Erasmus Wolff / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm

Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu DHL Group (ex Deutsche Post) (spons. ADRs)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post) (spons. ADRs)

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Inside Trading & Investment

09:14 Marktüberblick: Steigende Anleiherenditen und Ölpreise belasten
08:48 Pharma weiter schwach
08:45 ETF Compass August-Review: Rekordjagd, KI-Comeback und eine Krypto-Rally
06:05 UBS Logo UBS KeyInvest: SMI – Blue Chips drehen nach unten
31.08.26 Logo WHS Marvell stürzt trotz Rekordzahlen ab: Was stimmt beim 120-Milliarden-Google-Deal nicht?
31.08.26 Bitcoin: Was die Rally der vergangenen Woche wirklich verändert
27.08.26 Julius Bär: 15.00% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (70%) auf OC Oerlikon Corp AG
25.08.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.60% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Kühne + Nagel, Logitech, Roche
07.08.26 Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’872.72 20.00 S3PBUU
Short 15’183.41 13.85 SMYBKU
Short 15’773.58 8.81 S9BVAU
SMI-Kurs: 14’286.43 31.08.2026 17:31:44
Long 13’709.51 20.00 SZBKGU
Long 13’377.90 13.78 SJBMDU
Long 12’817.36 8.97 BSU9TU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Rheinmetall-Aktie: Was Analysten von Rheinmetall erwarten
Aktien von Almonty, Broadcom und Bloom Energy fliegen raus: Das Depot von Stanley Druckenmiller in Q2
August 2026: Tops und Flops der SMI-Aktien im vergangenen Monat
So schätzen Analysten die UBS-Aktie ein
Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones präsentiert sich zum Handelsende schwächer
Home Depot Aktie News: Home Depot büsst am Montagvormittag ein
UBS-Aktie im Minus: Kapitalerhöhung bei UBS-Immobilienfonds geplant
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Zinssorgen im Blick: US-Börsen letztlich leichter -- SMI zum Handelsende im Minus -- DAX schliesst tiefer -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich in Rot

Top-Rankings

2. Quartal 2026: Diese US-Aktien hielt Zurich Insurance im Depot
So hat der Schweizer Finanzkonzern investiert
Bildquelle: Jonathan Weiss / Shutterstock.com
August 2026: Tops und Flops der SMI-Aktien im vergangenen Monat
Der August 2026 hatte für den heimischen Aktienmarkt einiges zu bieten. So entwickelten sich die ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
August 2026: So performten die DAX-Aktien im vergangenen Monat
Im August 2026 kam es weltweit zu grösseren Ausschlägen an den Börsen. Auch vor dem deutschen Le ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.