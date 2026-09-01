DHL Group Aktie 10801506 / US25157Y2028
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01.09.2026 08:47:00
DHL-Aktie kaum verändert: Konzern schliesst Neuausrichtung ab - Übernahme stärkt Südamerika-Geschäft
Der DAX-Konzern hat seine Neuaufstellung vollendet und firmiert nun als DHL AG. Zeitgleich stärkt der Konzern sein Südamerika-Geschäft durch eine Übernahme.
Das deutsche Brief- und Paketgeschäft wird dabei weiter unter dem Namen Deutsche Post AG firmieren, die nun als Tochtergesellschaft der DHL AG weiter Teil des Konzerns ist. Die DHL AG beinhaltet die strategische Steuerung, Governance und bereichsübergreifende Aufgaben für den weltweit tätigen Konzern, während das Geschäft von Post & Paket Deutschland in einer separaten Gesellschaft verantwortet wird.
Mit der neuen Konzernstruktur, die von der Hauptversammlung beschlossen worden war, will der Bonner Logistikkonzern die rechtliche Organisation stärker an seiner internationalen Aufstellung ausrichten.
DHL stärkt Südamerika-Geschäft mit Übernahme
Die DHL Group baut ihre Präsenz in Südamerika mit einem Zukauf in Uruguay aus. Wie der Konzern mitteilte, hat ihre Tochter DHL Global Forwarding das Logistikunternehmen Aero Cargas übernommen. Uruguay werde als Logistik-Drehkreuz für den regionalen und internationalen Handel immer wichtiger, so DHL. Ein Kaufpreis wurde nicht genannt.
Die DHL-Aktie zeigt sich im vorbörslichen Tradegate-Handel kaum verändert bei 55,82 Euro (+0,04%).
DOW JONES
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