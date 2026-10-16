DHL Group Aktie 1124244 / DE0005552004
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16.10.2026 11:09:00
DHL-Aktie höher: Konkurrenten der Deutschen Post ziehen auf dem Briefmarkt an einem Strang
Sechs regionale Briefdienstleister bündeln ihr Geschäft in einem neuen Gemeinschaftsunternehmen und wollen bundesweite Grosskunden gemeinsam bedienen.
Regionale Briefdienste bündeln Kräfte
Viele dieser Wettbewerber gehören zu Verlagen, die ihren Zeitungszustellern auch Briefe mitgeben. Da die Nachfrage etwa nach Briefen im Digitalzeitalter sinkt, geraten solche Unternehmen unter Druck. Die gesamte Postbranche ist im Strukturwandel, angesichts sinkender Mengen steigt der Kostendruck. In dem neuen Gemeinschaftsunternehmen sollen Firmenkunden - etwa Banken, Versicherungen und Behörden - künftig einen Ansprechpartner und Zugang zu einem gemeinsamen Netz erhalten.
Das Gemeinschaftsunternehmen heisst Deutschlandversand GmbH & Co. KG mit Sitz in Hannover. Seine Gesellschafter sind zu jeweils gleichen Teilen Citipost und Südwest-Mail sowie der Schwäbische Verlag (Ravensburg), Postholding Süd (Sindelfingen), Marketing Service Magdeburg und die Pin AG (Berlin).
Insolvente Firma dvs geht an Post-Konkurrenten
Das neue, zum Oktober gegründete Gemeinschaftsunternehmen übernimmt den insolventen Briefdienstleister dvs aus Ratingen und die in NRW tätige Zustellgesellschaft Xendis. Bislang tauschen die regional tätigen Post-Konkurrenten ihre Briefmengen untereinander über zwei verschiedene Systeme aus, künftig gibt es nur noch ein Zustell-Netzwerk unter einem Dach - das soll einen Effizienzgewinn bringen.
"Das ist ein historischer Schritt für den deutschen Briefmarkt", sagte der Geschäftsführer der neuen Deutschlandversand-Firma, Jörg Kosel. "Alternative Briefdienste gibt es seit der Öffnung des Briefmarktes, aber im nationalen Geschäft arbeiteten sie bisher grösstenteils nebeneinander." Das ändere sich nun. "Erfolgreich sind wir, wenn Kunden bundesweit über uns versenden, unsere regionalen Partner mehr Mengen bekommen und der neue Deutschlandversand für verlässliche Qualität im Briefmarkt steht."
Via XETRA notiert die DHL-Aktie am Freitag zeitweise 0,66 Prozent höher bei 58,08 Euro.
HANNOVER (AWP)
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