DHL Group Aktie 10801506 / US25157Y2028
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Präsenz in Südamerika
|
01.09.2026 09:38:00
DHL-Aktie fester: Konzern schliesst Neuausrichtung ab - Übernahme stärkt Südamerika-Geschäft
Der DAX-Konzern hat seine Neuaufstellung vollendet und firmiert nun als DHL AG. Zeitgleich stärkt der Konzern sein Südamerika-Geschäft durch eine Übernahme.
Das deutsche Brief- und Paketgeschäft wird dabei weiter unter dem Namen Deutsche Post AG firmieren, die nun als Tochtergesellschaft der DHL AG weiter Teil des Konzerns ist. Die DHL AG beinhaltet die strategische Steuerung, Governance und bereichsübergreifende Aufgaben für den weltweit tätigen Konzern, während das Geschäft von Post & Paket Deutschland in einer separaten Gesellschaft verantwortet wird.
Mit der neuen Konzernstruktur, die von der Hauptversammlung beschlossen worden war, will der Bonner Logistikkonzern die rechtliche Organisation stärker an seiner internationalen Aufstellung ausrichten.
DHL stärkt Südamerika-Geschäft mit Übernahme
Die DHL Group baut ihre Präsenz in Südamerika mit einem Zukauf in Uruguay aus. Wie der Konzern mitteilte, hat ihre Tochter DHL Global Forwarding das Logistikunternehmen Aero Cargas übernommen. Uruguay werde als Logistik-Drehkreuz für den regionalen und internationalen Handel immer wichtiger, so DHL. Ein Kaufpreis wurde nicht genannt.
Die DHL-Aktie zeigt sich im XETRA-Handel zeitweise 0,71 Prozent fester bei 56,54 Euro.
DOW JONES
Weitere Links:
Trading Signals: Dell: Wiederholt sich das "KI-Muster"?
Der Computerbauer präsentiert heute nach US-Börsenschluss seine Quartalszahlen. Es spricht einiges dafür, dass Anleger diesen Anlass nutzen, um Kasse zu machen.Weiterlesen!
Nachrichten zu DHL Group (ex Deutsche Post) (spons. ADRs)
Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post) (spons. ADRs)
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI fällt zurück -- DAX leichter -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich im Handel am Dienstag unterhalb der Nulllinie. Der deutsche Aktienmarkt notiert ebenso mit Verlusten. Die asiatischen Börsen bewegten sich am Dienstag mit negativen Vorzeichen.