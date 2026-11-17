Dhenu Buildcon Infra stellte am 14.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 82.17 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 0.9 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum waren 5.2 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch