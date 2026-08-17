Dhenu Buildcon Infra: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Dhenu Buildcon Infra stellte am 14.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 287.62 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 11.9 Millionen INR umgesetzt, gegenüber 3.1 Millionen INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch