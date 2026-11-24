DHC Acquisition A hat am 23.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0.17 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0.590 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat DHC Acquisition A im vergangenen Quartal 2.0 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3166.67 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte DHC Acquisition A 0.1 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch