Dhatre Udyog stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Dhatre Udyog lud am 12.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Dhatre Udyog hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0.22 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0.150 INR je Aktie gewesen.

Redaktion finanzen.ch