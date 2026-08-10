Dharmaj Crop Guard veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Dharmaj Crop Guard veröffentlichte am 07.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 11.28 INR gegenüber 9.64 INR im Vorjahresquartal.

Dharmaj Crop Guard hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3.82 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4.08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 3.67 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch