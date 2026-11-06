Dharmaj Crop Guard präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Dharmaj Crop Guard hat am 04.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Es stand ein EPS von 3.91 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Dharmaj Crop Guard noch ein Gewinn pro Aktie von 5.13 INR in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Dharmaj Crop Guard in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 4.22 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 3.33 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 3.47 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch