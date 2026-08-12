Dharani Sugars Chemicals öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Dharani Sugars Chemicals präsentierte in der am 10.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Dharani Sugars Chemicals vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 4.81 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -4.960 INR je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 115.58 Prozent auf 5.0 Millionen INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2.3 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch