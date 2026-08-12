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12.08.2026 06:37:00
Dharani Finance: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Dharani Finance stellte am 10.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Das EPS belief sich auf 0.41 INR gegenüber 0.330 INR je Aktie im Vorjahresquartal.
Im abgelaufenen Quartal hat Dharani Finance 4.2 Millionen INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 16.67 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3.6 Millionen INR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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