Dharamsi Morarji Chemical: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Dharamsi Morarji Chemical hat am 10.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 8.18 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3.11 INR je Aktie vermeldet.

Der Umsatz lag bei 2.53 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 99.15 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1.27 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch