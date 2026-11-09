Dhanuka Commercial präsentierte Quartalsergebnisse

Dhanuka Commercial hat am 06.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0.16 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0.090 INR je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Dhanuka Commercial 610.2 Millionen INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 10.82 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 550.6 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch