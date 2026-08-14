Dhanuka Commercial hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Dhanuka Commercial hat am 12.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0.03 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0.040 INR je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat Dhanuka Commercial mit einem Umsatz von insgesamt 521.2 Millionen INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 591.2 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um 11.84 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.ch