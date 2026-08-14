Dhanashree Electronics stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Dhanashree Electronics hat am 12.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Dhanashree Electronics hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0.56 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.740 INR je Aktie gewesen.

Dhanashree Electronics hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 226.8 Millionen INR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 11.30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 255.7 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch