Dhanalaxmi Roto Spinners: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Dhanalaxmi Roto Spinners hat am 12.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Dhanalaxmi Roto Spinners hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3.13 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 3.16 INR je Aktie gewesen.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 7.60 Prozent auf 736.0 Millionen INR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 796.5 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch