Dhampure Speciality Sugars: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Dhampure Speciality Sugars hat am 04.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 1.96 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1.16 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 174.2 Millionen INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 99.7 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch