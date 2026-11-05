Dhampure Speciality Sugars öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Dhampure Speciality Sugars präsentierte in der am 03.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 2.61 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2.18 INR je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 31.47 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 194.1 Millionen INR, während im Vorjahreszeitraum 147.6 Millionen INR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch