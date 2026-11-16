Dhampur Bio Organics legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Dhampur Bio Organics hat am 14.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 4.43 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten -2.410 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Dhampur Bio Organics hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6.96 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 24.84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 5.58 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch