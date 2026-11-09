Dhabriya Polywood stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Dhabriya Polywood gab am 06.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 8.51 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Dhabriya Polywood 7.03 INR je Aktie verdient.

Das vergangene Quartal hat Dhabriya Polywood mit einem Umsatz von insgesamt 777.8 Millionen INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 669.9 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um 16.11 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch