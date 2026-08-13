Dhabriya Polywood informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Dhabriya Polywood lud am 12.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 8.18 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 6.04 INR je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 10.02 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 683.1 Millionen INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 620.9 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch