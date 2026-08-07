DGSE Companies: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

DGSE Companies veröffentlichte am 05.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es stand ein EPS von 0.16 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei DGSE Companies noch ein Gewinn pro Aktie von 0.110 USD in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat DGSE Companies 56.8 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 3.44 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 54.9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch